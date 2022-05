Ricardo Simonetti über sein Leben in der Öffentlichkeit

Riccardo Simonetti ist die TV-Persönlichkeit der Stunde. Der 29-Jährige sitzt gefühlt gerade in jeder Show im deutschen Fernsehen: «Masked Singer», «Supertalent», «Wer stiehlt mir die Show», um nur einige zu nennen. Über 370'000 Fans verfolgen auf Insta sein Leben. Wir treffen den Wahl-Berliner in Cannes, wo er als Gast für die grosse Party von Magnum eingeflogen wurde, auf der Kylie Minogue einen neuen Remix von ihrem Hit «Can't Get You Out of My Head» präsentiert.