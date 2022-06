Die Melodien werden den Hörerinnen und Hörer zwar bekannt vorkommen, dennoch kommen die Stücke in einem anderen Gewand daher. Sie wurden von «Jules Buckley, Guy Chambers und Steve Sidwell neu orchestriert und in den Niederlanden mit dem renommierten Metropole Orkest neu aufgenommen». 18 Hits wie «Let Me Entertain You», «Come Undone», «Millennium», «Candy», «She's The One», «Rock DJ» oder «Angels» wurden überarbeitet.