Bereits im Oktober geht es mit seiner grossen Geburtstagstournee weiter: Bis März 2023 steht Roland Kaiser in zahlreichen deutschen Städten auf der Bühne. Wie schafft er es, mit 70 Jahren noch so fit zu sein? «Ich halte mich fit, indem ich in Massen lebe, sprich nicht über die Stränge schlage und mich natürlich jeden Tag sportlich betätige», erklärt Kaiser in einem Interview zu seinem Ehrentag. Dabei halte er sich an das Motto «Wer rastet, der rostet» - «damit das Rosten eben nicht so schnell eintritt».