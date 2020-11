Er selber, Fahrer des Haas-Rennstalls, trägt die Schuld für den Crash: Ein paar Hundert Meter nach dem Start zieht Grosjean mit seinem Wagen nach rechts, dabei touchiert dieser den Boliden des Russen Daniil Kwjat und rast dann ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit in eine Leitplanke. Der Aufprall ist so gewaltig, dass es Grosjeans Auto in der Mitte in zwei Teile reisst. Das auslaufende Benzin entzündet sich, ein Feuerball explodiert. Die Zuschauer rechnen mit dem Schlimmsten.