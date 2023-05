Ryan Gosling: Der Mann fürs Coole

Nachtblauer Anzug mit Goldstreifen, rosafarbenes Hemd und dreifarbige Slipper – ein farbenfroher Look, den sich Hollywood-Star Ryan Gosling (42) für seinen grossen Auftritt in London ausgewählt hat. Es ist aber auch ein Look, den Ken, der Freund von Barbie, locker tragen könnte. Um Himmels willen, werden Sie sich fragen, was hat denn der Actionstar Ryan Gosling («The Gray Man») mit Barbies Freund, der Puppe Ken, am Hut? Ziemlich viel. Denn Gosling spielt im neuen Hollywood-Film «Barbie», der diesen Sommer in die Kinos kommt, eben den leibhaftigen Ken.