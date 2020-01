Samu Haber muss wegen Drogenbesitz vor Gericht

«Mit schwerem Herzen geben wir unseren Entschluss bekannt, unsere gemeinsame Reise als Band zu beenden. Ich verstehe, warum es schwierig sein kann, nachzuvollziehen, warum wir etwas so Besonderes beenden. Aber hinter all dem Erfolg stecken Dinge, die man nicht sehen kann. Es gibt viele unterschiedliche Menschen, alle mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen», sagte Samu Haber an einer Pressekonferenz in Helsinki. Für den Sommer 2020 ist aber noch eine Abschiedstournee geplant.