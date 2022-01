Sängerin Madonna meldet sich aus Gstaad

Schon öfters verbrachte Sängerin Madonna die letzten Jahre ein paar Tage in Gstaad BE. Nun ist es wieder so weit, wie unter anderem Blick.ch berichtet. Auf Instagram nimmt die 63-Jährige ihre Follower etwa mit auf die Skipiste des Schweizer Wintersportortes. Zu sehen gibt es im Video zwar nicht die «Queen of Pop», aber ihre neunjährigen Zwillinge Stelle und Estere, wie sie fleissig ihre Skikünste trainieren.