«Ich will die wilden Nächte zurück»

Connor reflektiert im Instagram-Posting ihre Kindheit. Damals träumte sie davon, Meeresbiologin zu werden. Stattdessen wurde sie eine erfolgreiche Sängerin und musste ihre Familie «am Laufen halten». Nun sehne sie sich nach Veränderung: «Ich will etwas fühlen, in einer Welt, die immer stumpfer wird.» Diese Gefühle wolle sie auf ihrem neuen Album verarbeiten, das am 23. Mai erscheint.