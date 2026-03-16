Viele sehen Raabs Auftritte als nicht mehr zeitgemäss an. «Man hätte zu Glanzzeiten abtreten und sich mit den Millionen einen schönen Lebensabend machen können. Stattdessen bleibt man als aus der Zeit gefallener Captain Cringe in Erinnerung, der es nicht sein lassen konnte», schreibt etwa ein Nutzer. «Ich glaube, die TV-Zeit von Raab ist vorbei ...», liest man an anderer Stelle. «Schade, Raab, das ist einfach nur schlecht», findet ein dritter Zuschauer.