«Schlag den Star» lässt Stefan Mross' Kasse klingeln

Schwieriges Jahr für Stefan Mross

Einen Sieg könnte Stefan Mross nach diesem Jahr durchaus gebrauchen, wenn auch nicht finanziell, dann wenigstens für sein Ego. Denn im September machte er sich unbeliebt, als er nach einer durchzechten Nacht seinen Auftritt am Münchner Oktoberfest – ausgerechnet für den Anstich – absagen liess. Dann machte er auch noch eine unschöne Scheidung mit seiner Ex Anna-Carina Woitschak (32) durch. Vor Gericht soll er im Oktober laut «Bild» noch beteuert haben, dass er in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Da kommt die Teilnahme bei «Schlag den Star» ja grade richtig. Sollte er am 28. Dezember tatsächlich als Sieger hervorgehen, dürfte das seine Geldsorgen fürs Erste beheben.