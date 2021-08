Lange wurde die US-Amerikanerin mit ihrer Krankheit nicht ernst genommen. «Selma ist zwar nicht wahnsinnig berühmt, aber berühmt genug, um in den falschen Momenten die falsche Aufmerksamkeit zu bekommen», sagt eine Freundin der Schauspielerin in der Dokumentation. Oft habe man sich gefragt, was mit ihr los sei und ob sie betrunken war, wenn sie mal wieder mit unsicheren Schritten auf der Strasse gesehen wurde. Selma Blair erklärt es so: «Viele Kolleginnen am Set dachten, meine Beschwerden kämen einfach von einem sehr ungesunden Immunsystem.»