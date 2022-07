Seltener Anblick: Regé-Jean Page jubelt mit seiner Freundin

Regé-Jean Page (34) und seine Freundin Emily Brown teilen offenbar die Liebe für Tennis. Die beiden zeigen sich nur selten in der Öffentlichkeit. Im Februar 2021 wurde das Paar das erste Mal zusammen gesehen. Angeblich sind sie aber schon seit 2019 liiert. Brown begleitete den Schauspielstar im September 2021 zu den «GQ Men of the Year Awards». Bei dem Event wurde Page für seine Rolle in «Bridgerton» ausgezeichnet.