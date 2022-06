Shakira und Gerard Piqué trennen sich nach über zehn Jahren

In den vergangenen Tagen hatte es bereits Spekulationen und entsprechende Medienberichte gegeben, dass die Beziehung von Shakira und Piqué wohl vor dem Aus stehe. Das Paar hatte sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied «Waka Waka (This Time for Africa)», dem offiziellen Song der Fussball-Weltmeisterschaft 2010, kennengelernt.