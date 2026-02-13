Sharon Stone (67) erleidet Panikattacke am Wiener Opernball

Stone begeisterte in einem Look von Valentino, bestehend aus einem schwarzen Oberteil und einem goldenen Rock mit Stilelementen, die von der Malerei des Künstlers Gustav Klimt inspiriert sind. Alles hätte so perfekt sein können – dann der Schockmoment: Sharon Stone erlitt Berichten zufolge eine Panikattacke und rannte überstürzt aus dem Saal. Im Hotel Sacher habe man die 67‑Jährige schliesslich beruhigen können. Mit etwas Champagner soll es Guschlbauer gelungen sein, seinen Ehrengast zu beruhigen. Wenig später sass sie wieder zufrieden auf ihrem Platz in der Loge.