Sharon Stone wurde von Grossvater missbraucht

An anderer Stelle beschreibt Stone in der Biografie, dass sie die berühmte «Basic Instinct»-Szene, in der sie die Beine übereinanderschlägt und dem Zuschauer ihre Vagina zeigt, nicht freiwillig gedreht hat. Demnach sagte man ihr, sie müsse ihren Slip für die Szene ausziehen, aber man würde keine intimen Stellen erkennen: «Mir wurde gesagt, ‹Wir sehen gar nichts – du musst den Slip nur ausziehen, weil das Weiss das Licht reflektiert und wir so wissen, dass du was anhast.›» In ihrem Buch beschreibt Stone, dass ihr bewusst sei, dass es mehrere Aussagen zu der Szene gegeben habe, «aber nachdem ich diejenige mit der fraglichen Vagina bin, lasst mich sagen: Die anderen Standpunkte sind Bullshit.»