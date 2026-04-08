Sia zahlt monatlich Mega-Summe an ihren Ex-Mann

Der Kampf um das Sorgerecht begann im Oktober 2025, als Bernad vor Gericht behauptete, Sia sei wegen angeblichen Drogenmissbrauchs eine Gefahr für das gemeinsame Kind. Laut «TMZ» forderte er ursprünglich 61'700 Franken monatlich an Kindesunterhalt sowie das alleinige Sorgerecht. Die hohe Summe begründete er damit, dass er mittlerweile arbeitslos sei und kein Einkommen habe, da Sia «jegliche Finanzierung» ihres gemeinsamen Unternehmens «Modern Medicine» eingestellt habe. Der einstige Onkologe sei daher finanziell von der Sängerin abhängig.