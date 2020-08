Jetzt also wird der vorübergehende Rückzugsort zum definitiven Wohnort. «Es ist wunderschön und für die Kinder wirklich toll, so nah bei der Familie und der Natur zu sein», so Sila Sahin. Sie freue sich auf die neue Zeit in Ried. «Dann sind wir bald endlich vereint im neuen Zuhause», schreibt sie an Samuel Radlinger gewandt. Und dieser antwortet auf den Instagram-Post seiner Frau mit einem Herz-Emoji und den Worten: «Danke für alles mein Schatz.»