«Der Charme ging verloren», urteilt Sascha Hehn, 65, über das «Traumschiff». Er spielte von 2014 bis 2018 Kapitän Victor Burger – und lässt nach seinem Abgang kein gutes Haar an der Sendung. Für ihn stand das «Traumschiff» in den letzten Jahren für Fliessbandarbeit. So hätten sich Geschichten wiederholt und dramaturgische Fehler eingeschlichen. Und auch er kann sich einen Seitenhieb gegen die neue Crew nicht verkneifen: «Es waren früher sehr gute, namhafte Schauspieler dabei, die aus ihren Rollen was gemacht haben.»