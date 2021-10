So geht es Alec Baldwin nach dem tragischen Unfall

Matthew Hutchins reagierte prompt auf die Worte von Baldwin. «Ich habe mit Alec Baldwin gesprochen und er ist sehr hilfsbereit», sagt der Mann der verstorbenen Kamerafrau der Zeitung «Daily Mail». Zuvor hatte der 38-Jährige der Online-Plattform «Insider» gesagt: «Ich glaube, da gibt es keine Worte, welche die Situation beschreiben könnten.» Er brauche ein wenig Zeit bevor er das Leben seiner verstorbenen Frau in einer angemessenen Weise zusammenfassen und darüber sprechen könne. «Ich kann im Moment nichts darüber sagen, was wir gerade durchmachen, aber ich schätze, dass alle sehr mitfühlend sind», so der Vater eines 8-jährigen Sohnes.