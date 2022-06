So märchenhaft hat Britney Spears geheiratet

Viele Stargäste auf der Hochzeit

Die Queen of Pop verrät auch, dass sich auf ihrer Gästeliste so einige Stars tummelten. «So viele unglaubliche Menschen kamen zu unserer Hochzeit», schreibt sie zu Bildern, auf denen unter anderem Paris Hilton (41), Drew Barrymore (47), Selena Gomez (29), Donatella Versace (67) und Madonna (63) zu sehen sind. «Drew Barrymore, mein Mädchenschwarm und die hübsche Selena Gomez kamen beide. Ich bin sprachlos! Und ich habe Madonna wieder geküsst. Wir haben mit Paris Hilton bis in die Nacht getanzt.» Zum Schluss bedankt sich Britney Spears bei Donatella Versace für ihren Traum in Weiss: «Ich habe mich so schön gefühlt!»