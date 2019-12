So schlug sich Florian Silbereisen auf dem «Traumschiff»

«Hallo zusammen, mein Name ist Maximilian Parger.» Da ist er also, der neue «Traumschiff»-Kapitän. Fast ein Jahr mussten die Fans von Florian Silbereisen, 38, auf seinen ersten Einsatz als Kapitän in der Kult-Serie warten. Ein Jahr, in dem der Schlagerstar bereits viel Kritik für seine neue TV-Rolle einstecken musste – bevor er das Schiff überhaupt betrat.