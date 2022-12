So schön sind die Weihnachtsbäume der Stars

Chrissy Teigen (37) und John Legend (43) sind nicht nur in freudiger Erwartung – sie erwarten nämlich ihr drittes Kind. Sie scheinen auch schon in grosser Vorfreude auf Weihnachten zu sein. Die zwei Weihnachtsbäume, vor denen der Sänger und seine Ehefrau auf dem Bild stehen, sind nur ein Teil der Weihnachtsdekoration des Hauses. Auch wenn es sicher nicht die Haupt-Christbäume der Familie sind, sind sie trotzdem schön anzuschauen. Wie Chrissy unter den Post schreibt, wollten die beiden an dem Abend eigentlich den «Nussknacker» sehen, doch jemand musste sich im Auto übergeben und so fuhren sie wieder nach Hause, machten die Fotos – man will sich schliesslich nicht umsonst so herausgeputzt haben – und machten sich einen gemütlichen Abend daheim.