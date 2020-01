So sind Fischer und Silbereisen abseits der Kameras

Kürzlich betonte auch «Traumschiff»-Kapitän Silbereisen, wie gut er sich mit seiner Verflossenen nach wie vor versteht. «Wir haben uns in all den Jahren gegenseitig die Daumen gedrückt. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern», sagte er gegenüber «Bunte». Die zehn Jahre Beziehung haben die beiden offenbar extrem zusammengeschweisst. «Wir sind zusammen erwachsen geworden. Das verbindet so sehr, dass man doch diese Verbindung nicht aufgeben will, nur weil die Liebe geht.»