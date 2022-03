So stärkt sich Helene Fischer vor ihrem Schweizer Konzert

Die Veranstalter vom Snowpenair in Grindelwald, welches kommendes Wochenende (26./27. März) stattfindet, haben ein ziemliches Staraufgebot in die Berge gelockt. Die Finnen von Sunrise Avenue treten am Samstag auf, Stefanie Heinzmann (33) wird spielen, Patent Ochsner ebenfalls. Am Sonntag schlägt dann die Stunde der Schlagerstars: Francine Jordi (44) singt im Alpenpanorama und danach folgt das Festival-Highlight mit dem lang erwarteten Combeback-Konzert von Superstar Helene Fischer (37).