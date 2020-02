So tickt die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish

In ihrem Kopf hat jeder Song eine Zahl und Farbe

So aussergewöhnlich ihr Riecher für Musik erscheint, bei Eilish ist er wörtlich zu verstehen: Die US-Amerikanerin mit schottischen und irischen Wurzeln leidet nicht nur an einer Form von Tourette (sie rollt unkontrolliert mit den Augen), sondern zusätzlich an Synästhesie – ein neurobiologisches Phänomen, das die Kopplung für gewöhnlich getrennter Sinne bezeichnet. Wie das ihr Leben beeinflusst, erklärt sie im Musikmagazin «Rolling Stone» so: «Jede Person, die ich kenne, hat in meinem Kopf eine eigene Zahl, Form und Farbe, aber das ist für mich normal.» Ihr Song «Bad Guy» sei gelb, aber auch rot, und hat die Zahl sieben. «Er ist nicht heiss, sondern warm wie ein Ofen. Und er riecht nach Cookies.» Billie kann Musik riechen!