So tickt die neue Freundin von Elon Musk

2016 war sie sogar an der Seite von Hollywood-Grössen wie George Clooney (60), Channing Tatum (41), Scarlett Johansson (37) und Ralph Fiennes (59) im Film «Hail, Ceasar!» zu sehen, bevor sie ein Jahr später die Hauptrolle im inoffiziellen Biopic «Britney Ever After» über das Leben von Popsängerin Britney Spears (40) brillierte. Auch mit ihrer Rolle in der kommenden Filmbiorgafie über den King of Rock, Elvis Presley († 42), in dem sie dessen Freundin Diexie Locke (84) spielen wird, sichert sie sich ihre aufkommende Stellung in Hollywood immer stärker. Inzwischen lebt Bassett in Los Angeles, was für ihre Schauspielkarriere durchaus von Vorteil sein könnte.