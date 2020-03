So unterschiedlich reagieren Stars auf das Coronavirus

Ex-Bachelorette Eli Simic hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Weil ihre Tochter Mia, 1, die Hand-Fuss-Mund-Krankheit hat, darf sie nicht in die Kita und benötigt in der Folge rundum Betreuung von Mama. In diesen Zeiten, wo «Social Distancing» angesagt ist und dazu geraten wird, von nicht dringlichen Reisen abzusehen, lädt die Influencerin ihre Instagram-Follower zum Träumen ein. «Corona hin oder her, mit euren Gedanken könnt ihr überall hin», schreibt Eli zu einem Bild von sich und Mia an einem tollen Sandstrand.