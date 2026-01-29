So viel Taschengeld erhält Nicola Peltz (31)

Brooklyn Beckham musste sich sein Taschengeld selbst verdienen

Anders sieht dies mit der finanziellen Erziehung der Beckham-Kinder aus. Über diese sprach David Beckham (50) in der «Late Late Show with James Corden» 2015 offen. «Als Brooklyn 14 wurde, habe ich ihm gesagt: Wenn du etwas haben willst, musst du dafür arbeiten. Nur weil wir Geld haben, heisst das nicht, dass unsere Kinder alles einfach bekommen.» Den Beckhams sei es dabei wichtig gewesen, «dass er versteht, was Arbeit bedeutet und welchen Wert Geld hat. Unsere Kinder sollen wissen, dass man sich Dinge verdienen muss.» In der Folge habe der älteste Beckham-Spross widerwillig einen Job in einem Londoner Café angenommen, wo er samstags und sonntags jeweils einige Stunden gearbeitet «und sich so sein eigenes Taschengeld» verdient habe.