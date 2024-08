Snoop Dogg pimpt die olympischen Spiele

In Paris verging bisher kein Tag, an dem Snoop Dogg nicht mit seiner Präsenz überzeugte. Schon beim letzten Tag des traditionellen Fackellaufs zog der Rapper alle Blicke auf sich, als er die Fackel durch Saint-Denis trägt und auf den letzten Metern den für Hip-Hop berühmten «Crip-Walk» tänzelt. Am Samstag setzte der Rapper noch einen obendrauf, als er den Dressur-Reitern vor ihrem Team-Finale einen Besuch abstattete: Von Kopf bis Fuss in stilvoller Montur liess sich Snoop Dogg mit einem Golfkart über die Anlage vor dem Schloss Versailles kutschieren.