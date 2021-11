«Klotz(en) statt Kleckern» heisst das Motto bei der Location. Hilton empfängt ihre Gäste, darunter Busenfreundin Kim Kardashian, 41, Schauspielerin Emma Roberts, 30, und Sängerin Bebe Rexha, 32, in der Villa ihres Opas im Los-Angeles-Nobelviertel Bel Air. Und Getty? Sie feiert mit 450 Gästen, darunter Justin Bieber, 27, mit Gattin Hailey, 24, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, 57, sowie Star-DJ Mark Ronson, 46, in der prunkvollen Getty-Villa in San Francisco. Im dortigen Rathaus vollzieht die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, 81, die Trauung des Paares.