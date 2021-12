So will Ed Sheeran seinen CO2-Fussabdruck kompensieren

Ed Sheeran (30, «Bad Habits») versucht, «so viel vom Vereinigten Königreich zu renaturieren» wie er kann, um damit seinen CO2-Fussabdruck zu kompensieren. Wie genau er das anstellen will? «Ich versuche, so viel Land wie möglich zu kaufen und so viele Bäume wie möglich zu pflanzen,» erklärt der britische Superstar im Gespräch mit BBC Radio London.