So wird am Set von «GZSZ» während Corona gedreht

Für so manchen Fan mutet diese Massnahme allerdings ziemlich komisch an. Da kommt die Tochter nach Monaten im Ausland endlich wieder nach Hause und nicht mal von der Mutter gibts eine Umarmung? Oder der langjährige Partner stirbt und die besten Freundinnen trösten nur mit Worten und zwei Metern Abstand? Viele Zuschauer fänden es logischer, das Coronavirus würde in der Serie thematisiert und damit der fehlende Körperkontakt erklärt.