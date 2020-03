Star-Architekt Vittorio Gregotti an Coronavirus gestorben

In Europa steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle und der Corona-Todesopfer weiter an. In Italien ist die Situation derzeit am dramatischsten. Am Samstag meldete die Deutsche Presse Agentur unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde über 21 000 bestätigte Fälle und über 1400 Todesopfer. Heute Sonntag muss Italien Dutzende weitere Todesfälle vermelden – auch einer der bedeutendsten Architekten des Landes hat den Kampf gegen das Virus verloren.