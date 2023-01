Star-Geiger David Garrett über das Leiden als Wunderkind

«Es macht Herz und Seele kaputt»

Über seine Kindheit spricht David Garrett mit gemischten Gefühlen, weil er weiss, dass er komplett anders als seine Freunde aufgewachsen ist. «Auf schulische Leistungen wurde bei mir kein Wert gelegt, der Fokus lag klar auf der Geige.» So habe er mit seinem Vater oft bis spät in die Nacht geübt und sei darum immer mal wieder unvorbereitet und todmüde in die Schule gekommen. Denkt er an die Zeit zurück fällt ihm nur eine Umschreibung ein: «Es war Kinderarbeit, knallhart!»