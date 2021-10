Steffi Graf und Andre Agassi erneuern ihr Ehegelübde doch nicht

Zum Zeitpunkt ihres Rücktritts hatte Steffi Graf 20 Millionen Franken an Preisgeld eingespielt, Andre Agassi sogar 28 Millionen. Trotz dieses üppigen Reichtums fiel die Hochzeit der beiden Spitzensportler ziemlich simpel aus. Die Trauung fand im engsten Kreis in Las Vegas statt, dabei waren nur die beiden Mütter und ein Friedensrichter aus Nevada. Die Eheringe – die sie noch heute tragen – sind weder aus Platin noch aus Gold, sondern wurden aus gebundenem Bast gefertigt. Bei so viel Bescheidenheit durfte man die Gerüchte, dass Steffi Graf und Andre Agassi ihr Ehegelübde zum 20. Hochzeitstag etwas feudaler erneuern, durchaus glauben. Doch das wird nicht passieren – wie die Ex-Tennisstars jetzt verlauten lassen.