Steven Tyler (74), Leadsänger der Rockband Aerosmith, hat sich nach einem Drogen-Rückfall in Behandlung begeben. Das gaben seine Bandmitglieder am Dienstag (24. Mai) bekannt. «Wie viele von euch wissen, hat unser geliebter Bruder Steven viele Jahre an seiner Abstinenz gearbeitet. Nach einer Fussoperation zur Vorbereitung auf die Bühne und der Notwendigkeit einer Schmerzbehandlung während des Prozesses, hat er kürzlich einen Rückfall erlitten und sich freiwillig einem Behandlungsprogramm angeschlossen, um sich auf seine Gesundheit und Genesung zu konzentrieren», heisst es in einem Statement der Band.