Supermodel Cindy Crawford ist mit sixty noch so sexy

Eher versehentlich promotete sie 2020 Weine aus dem Lavaux. Auf Instagram postete Super-Cindy ein Picknickfoto in Montreux – inklusive einer Flasche Chasselas. Zu ihrem 60. Geburtstag wird sie medial weltweit geehrt. Ihre Wünsche sind bescheiden: «Ich hoffe, dass meine Tochter mir eines Tages Enkelkinder schenkt», sagte sie letztes Jahr in der «Annabelle». Und sie versuche, wohlwollender zu sein, auch mit sich selbst. «Bei allem, was auf der Welt passiert, will man sich da ernsthaft über ein paar Falten aufregen?»