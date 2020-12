Sylvie Meis steht zu ihren Beauty-Eingriffen

Zu ihrem guten Aussehen trage eine gesunde Ernährung, viel Sport und allgemein ein gesunder Lifestyle bei, erzählt Sylvie Meis, 42 – so weit, so normal. Haben wir von x Stars schon x-mal gehört. Doch nun gibt Sylvie zum ersten Mal zu: «Auch ein Besuch bei der Beauty-Ärztin ist Part of the Routine.»