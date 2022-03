Taylor Swift wird mit Ehrendoktortitel ausgezeichnet

Zuvor hatte die Universität die Sängerin bereits mit einer eigenen Vorlesung gewürdigt. Am Clive Davis Institute, das zur New York University gehört, konnten die Studierenden ab Anfang 2022 in dem Kurs mehr über die Sängerin erfahren. In der Kursbeschreibung hiess es: «Die Studierenden entwickeln ein Verständnis für Taylor Swift als kreative Musikunternehmerin; sie lernen, wie ihre Kreativität und ihr Songwriting ihr zu einer dauerhaften Präsenz in einer sich schnell entwickelnden Musikindustrie verholfen haben.»