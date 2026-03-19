Thomas Anders heisst jetzt anders

Der Grund für das Chaos? Seit 2025 werden Künstlernamen aus Datenschutzgründen nicht mehr im internationalen digitalen Erfassungssystem hinterlegt. «Das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf meinem Personalausweis sowie im Reisepass fehlt. Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist», so Anders.