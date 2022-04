Seit den 80ern erfolgreich

Gerade bei den 80ern soll sich der neue Gastjuror besonders zu Hause fühlen, denn Thomas Anders feierte in den 80er Jahren mit Ex-«DSDS»-Juror Dieter Bohlen (68) und ihrem Duo Modern Talking grosse Erfolge mit Hits wie «You‹re My Heart, You›re My Soul». Der Sänger, Musikproduzent, Songwriter und Fernsehmoderator startete dann eine Solokarriere.