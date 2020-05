Thomas Gottschalk legt seine Finanzen offen

Als Unternehmer habe er sich zudem nie gefühlt. «Ich war nie Unternehmer, sondern immer nur Gesichts-Vermieter», stellt er klar. Investiert habe er sein Geld in Immobilien – nicht sehr erfolgreich. Ein Schloss am Rhein habe er «mit Riesenverlust» verkauft, eine Mühle in Malibu ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. «Als Investor war ich super», meint Gottschalk dann auch ironisch.