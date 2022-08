Thomas Helmer und Yasmina Filali haben sich nach 21 Jahren getrennt

Filali und Helmer haben tatsächlich einiges einstecken müssen: Im Jahr 2004 waren sie vor Ort in Thailand, als zu Weihnachten ein Tsunami über das Land fegte. 2011 wohnten sie dem Hurrikan «Irene» in den USA bei, ebenso wie 2016 einem Putschversuch in der Türkei - streng genommen natürlich keine Naturkatastrophe.