Helene Fischer wollte also nichts über ihren Verlobten und Vater des heranwachsenden Kindes verraten, doch Thomas Gottschalk plauderte munter aus dem Nähkästchen. «Ich habe deinen Thomas vorher getroffen und das ist ein super Typ», sagte der Showmaster. Die Antwort von Helene Fischer fiel eher trocken aus: «Ja, absolut ist das ein toller Typ.» Doch Gottschalk war noch nicht fertig mit seiner Lobeshymne: «Das ist ein ganz cooler, sympathischer Geselle. Geht so ein bisschen in meine Richtung, auch vom Namen her.» Kurz, aber strahlend bestätigte Helene Fischer: «Ich weiss.»