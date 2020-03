Till Lindemann liegt auf der Intensivstation

Noch am 15. März hatte Till Lindemann im Rahmen seines Soloprojektes einen Auftritt in Moskau. Nach dem Konzert reiste er zurück nach Berlin. Dort wurde er wegen hohem Fieber von einem Notarztteam ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine Lungenentzündung festgestellt wurde. Während ein erster Coronatest scheinbar positiv ausgefallen sei, hätten weitere Tests dann das Gegenteil gezeigt, will «Bild» aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben will.