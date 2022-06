Todkranke Deborah James sitzt noch fest im Sattel des Lebens

«Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter», heisst eine berühmt-berüchtigte Lebensphilosophie. Für die todkranke BBC-Moderatorin Deborah James ist dieser Spruch inzwischen Alltag geworden, denn sie leidet an Darmkrebs im Endstadium, die Ärzte geben ihr nicht mehr viel Zeit. Seit dieser erschütternden Nachricht hat Deborah James es sich zur Aufgabe gemacht, sich und ihre Familie nicht nur auf ihren eigenen Tod vorzubereiten – so schrieb sie ihrer Familie beispielsweise schon Abschiedsbriefe –, sondern das Leben bis zu diesem traurigen Ereignis noch in vollen Zügen zu geniessen.