Tom Hanks hat auch schon seine Arbeit wieder aufgenommen. Mit kahl rasiertem Kopf moderierte er aus seiner Küche die beliebte Unterhaltungssendung «Saturday Night Life». Es sei schwer, in Zeiten wie diesen lustig zu sein. «Aber wir müssen dieser Tage Lachen können, daher haben wir uns gedacht: ‹Was zu Hölle!›» Seit seiner Corona-Erkrankung sei er mehr Amerikas Dad, denn je: «Niemand will lange um mich herum sein, und ich kann machen, dass Menschen sich in meiner Nähe unwohl fühlen», scherzt Hanks.