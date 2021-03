Thomas Jacob Hilfiger kam 1951 in Elmira, im Bundesstaat New York zur Welt. Später bezeichnete er seinen Geburtsort als «ein Kaff mitten in den USA». Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, als das zweitälteste von insgesamt neun Kindern eines Uhrmachers und einer Krankenschwester. Der grösste Wunsch derer war es, dass ihr Sohn nach der High School Ingenieur werde. Seinen Vater beschrieb der Designer in seiner Biographie später als sehr streng. Einmal wöchentlich habe er ihn mit einem Gürtel geschlagen.