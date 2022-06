«Wenn Sie Suzannes Buch lesen, schimmern Lucy Grays emotionale Intelligenz, körperliche Beweglichkeit und ihre wilde, entschlossene Singstimme durch. Rachel verkörpert all diese Fähigkeiten - sie ist die perfekte Wahl für unsere Lucy Gray», sagte Nathan Kahane, Präsident der Lionsgate Motion Picture Group, in einer Erklärung. Die Buch-Adaption soll im November 2023 in die Kinos kommen.