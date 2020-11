Trotzdem kündigt er bereits an, dass er die weitere Auszählung der Stimmen stoppen will – zur Not würde er bis vor den Supreme Court, das ist die höchste richterliche Instanz in den USA, gehen. Verzögerungen, die es bei der Auszählung in der Nacht auf heute gab, hält er für nicht rechtens. Er hinterfrage die Legitimität vieler Wahlzettel, sagt er und unterstellt den Demokraten Betrug: «Sie haben versucht, zu betrügen. Doch ich habe vorausgesagt, dass wir gewinnen werden. Und ich glaube nun auch sagen zu können, dass wir gewonnen haben!»